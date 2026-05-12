Мощи мученїка владики Василя Гопка

РУСКИ КЕРЕСТУР – Наша Церква ше тих дньох здогадує на славянских апостолох Кирила и Методия, алє и нашого мученїка владики Василя Гопка, котри страдал пре вирносц нашей Церкви у Словацкей и бул 15 роки у чежким гарешту.

Владика Гопко бул помоцни владика Прешовскей епархиї у Словацкей, жертва комунистичного режиму, загарештовани є 1950. року и под час ликвидациї Грекокатолїцкей церкви препровадзел вельо роки у чежких гарештох и изолациї, од чого ше тирвацо похорел.

Святи папа Йоан Павло Други го 2003. року у Братислави преглашел за блаженого нашей Грекокатолїцкей церкви. Владика Гопко поховани у Прешове у Катедралней грекокатолїцкей церкви. Часточку мощох блаженого владики Гопка до керестурскей церкви принєсли владикове зоз Словацкей кед ше славело 150-рочнїцу од народзеня нашого владики др Дионизия Нярадия 2024. року. У шкатулки ше на штредку квецика находза реликвиї першого ступню (кущичко косци святителя). У грекокатолцкей традициї ше таки предмети чува зоз вельким почитованьом и хаснує ше их за особну молитву и за молитву у церквох.

Внєдзелю, 10. мая, после каждей Служби Божей у церкви були виложени мощи того владики мученїка, а вирни их могли поциловац, помодлїц ше тому мученїкови же би нас з нагоди 380-рочнїци нашого зєдинєня очувал у вирносци нашей Церкви, нашого идентитету и помогнул нам шведочиц нашу виру, бул нам и на помоци у каждей нашей потреби.