Мото-рок журка у Керестуре

РУСКИ КЕРЕСТУР – З нагоди першей рочнїци свойого снованя Екипа Моторок, моторкашох з Руского Керестура всоботу 11. фебруара орґанизовала мото-журку у своїх просторийох на котру ше зишли коло 150 нащивителє.

По словох єдного зоз сновательох Екипи Моторок Янка Надя, поцешени су же су потримани та и з тей нагоди им пришли госци-моторкаше зоз коло 40 местох з Войводини и з Горватскей.

Просториї клубу були прецесни за шицких нащивительох хторих зоз рок музику забавял бенд „Нешто између” чийо члени з околних местох, та друженє з добру музику потирвало до ранших годзинох.