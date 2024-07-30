Моторкаше ше зишли на Мото стретнуцу

ВЕРБАС – Прешлого викенду у Вербаше отримане тогорочне Мото стретнуце, под слоґаном „Байкере найвекша фамелия на швеце”, котре орґанизовал вербаски Мото клуб „Парадизо”.

Стретнуце и того року було на теренох Центра за физичну културу „Драґо Йовович”, а по словох орґанизаторох, як и прешлих рокох, байкерох було зоз шицких крайох Сербиї, як и зоз Словениї, Македониї, Болгарскей, Русиї, Шведскей. Прешлого року Мото стретнуце нащивели моторкаше зоз 220 клубох, а того року пришли представнїки зоз приблїжно 250 байкерских клубох.

И за тогорочне Мото стретнуце порихтани були рижни интересантни змисти, як нащива приятельох у околїску, дефиле моторкашох по городских улїчкох, змаганя. У музичней часци Мото стретнуца першого дня наступели „Carolina Reper” „Rok trajanja”, другого дня присутних розвешельовали „Rok apoteka” и Исак Шабанович, a за централного вечара Мото стретнуца були наступи ґрупох „Stringsi I” и ґрупи „Djarma i metkovi”.

Друженє у добрей атмосфери тирвало до позних ноцних годзинох.

Тогорочне Мото стретнуце орґанизовал Мото клуб „Парадизо” з потримовку Општини Вербас.