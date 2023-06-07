Мож безплатно препатриц перша

ЖАБЕЛЬ – Мобилни мамоґраф поставени у Жаблю, у дворе Дома здравя. Препатрунки ше окончую пондзелком пополадню, а других роботних дньох дополадня. Обовязно треба заказац препатрунок, на число телефона 021/831054, локал 102.

Мамоґрафия наменєна женом хтори старши од штерацец рокох. Знїманє безплатне, нє треба здравствена кнїжочка, лєм особна карточка лєбо други особни документ.

За препатрунок нєобходне же би прешло два роки од остатнєй мамоґрафиї, прето же ше роби вименково зоз ултразвуком першох. Препатрунок можу поробиц и жени хтори маю карцином на другей часци цела лєбо орґана, як и жени хтори прелєжали карцином першох и од лїченя прешло вецей як пейц роки.