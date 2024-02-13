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Mож достац безплатни мамки за дератизацию обисцох

автор М. Тамаш
автор М. Тамаш 65 Опатрене

ВЕРБАС – Заинтересовани гражданє општини Вербас можу у своїх месних заєднїцох безплатно достац мамки за дератизацию своїх обисцох и помоцних просторийох, у складзе зоз Законом о защити жительства од оберацих хоротох.

Роби ше о биоцидним препарату одложеного дїйства у фабричним пакованю од 1кґ, на хторим єст и упутство за хаснованє и мири осторожносци.

„Циклонизация” АД и „Циклонизация Лоґистика” ДОО з Нового Саду реализую третмани дератизациї явних обєктох и поверхносцох у општини Врбас на канализациї, пияцох, теметовох, депонийох, паркох и побрежйох Велького бачкого каналу, у складзе зоз вигоднима метеоролоґийнима условиями.

Їх робота реґуловна з Програму дезинсекциї и дератизациї на териториї општини Вербас за 2024. рок и Контрактом о явних набавкох услуги дезинсекциї и дератизациї на териториї општини Вербас.

За тоту обласц задлужене Оддзелєнє за урбанизем и просторне планованє, квартельно-комунални роботи и защиту животного штредку Општинскей управи Општини Вербас.

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