Мож евидентовац жем хтору ше обрабя

БЕОҐРАД – Польопривредни продукователє по 15. новембер можу евидентовац польопривредну обрабяцу жем, а без реґулованей правней основи зоз предпоставеним власнїком, обявела Управа за аґрарни плаценя Министерства польопривреди, лєсарства и водопривреди.

По явней поволанки за евидентованє жеми, хтору 15. октобра розписала тота управа, евидентованє ше окончує прейґ портала еАґрар, прейґ електронского реґистра польопривредних ґаздовствох, еРПҐ, на електронскей адреси https://erpg.eagrar.gov.rs/ по 15. новембер того року.

Польопривреднїки до евиденциї можу унєсц польопривредну жем хтору обрабяю у комасацийним подручу, цо ше може потвердзиц зоз записнїком о утвердзованю фактичного стану комисиї за комасацию єдинки локалней самоуправи.

Можу уписац и жем хтору обрабяю, дзе ше после уписаного власнїка польопривредней жеми окончує нашлїдствени поступок, а предпоставени власнїк ище нє ма правомоцну судску одлуку о здобуваню тей нєрухомосци, односно у катастру нєрухомосцох є нє уписани як власнїк и нє проциви ше же би польопривреднїк, хтори евидентує жем, у чечуцим року ю и обрабял.