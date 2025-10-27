Мож купиц карти за Огньогасни бал

ДЮРДЬОВ – Добродзечне огньогасне дружтво зоз Дюрдьова орґанизує пияти Огньогасни бал котри будзе отримани на соботу, 1. новемрба, у просторийох Културно-уметнїцкого дружтва ,,Тарас Шевченко” у Дюрдьове.

Бал почнє на 18 годзин, будзе пририхтана томбола и музика, будзе грац клавиятуриста а шпивац Алисом Марич и Стефан Русимов. До цени уходнїци, хтора 3.500 динари, уходзи нєогранїчене єдзенє и напой.

Карти мож резервовац найпознєйше по пондзелок, 27. октобер, при Желькови Човичови на число телефона 063/1902800, Иванови Шовшови на число телефона 064/2476529 и Милошови Малешови на число телефона 060/3006075.