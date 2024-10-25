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Мож купиц уходнїци за Бал Дома култури

автор Ан. Медєши
автор Ан. Медєши 23 Опатрене

РУСКИ КЕРЕСТУР – Бал Дома култури будзе орґанизовани 9. новембра у ресторану „Бостон” у Руским Керестуре, а цена уходнїци виноши 2.200 динари.

До уходнїци урахована и вечера, а заручиц ю мож на число телефона 062/191-80-77, при Андреї Штефанко, з тим же орґанизаторе надпоминаю же число местох огранїчене, та ше явиц треба цо скорей.

Бал будзе отримани у термину од 19 по 1 годзин по пол ноци, нащивительох будзе забавяц керестурски бенд „Касиус”, а попри добрей музики буду орґанизовани и рижни бависка.

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