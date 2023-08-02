Мож купиц уходнїци за „Водову фест”

РУСКИ КЕРЕСТУР – Музична ґрупа С.А.Р.С (S.A.R.S.) и „Ортодокс Келтс” (Orthodox Celts) буду главни гедлайнере тогорочного музичного фестивалу „Водова фест” у Руским Керестуре хтори будзе отримани на соботу 21. октобра у керестурскей Спортскей гали.

Окрем спомнутих двох звучних менох поп и рок музики, наступ на тогорочним фестивалу потвердзели и ширшей публики кус менєй познати бенди твардейшого звуку. Ґаражни панк бенд, з анґажованима текстами, „Неприятель Прелази Зеку”, як и „Деформитет” – авторски, андерґраунд панк-метал бенд зоз сушедней Селенчи.

И за любительох лєгчейших тонох остарали ше орґанизаторе, та конєц вечара резервовани за любительох „еверґрин” денс гитох 90-их.

Уходнїци за тот музични фестивал мож купиц на сайту Ґиґстиксу и у шлєбодним предаваню у – Оджаку, Селенчи, Србобрану, Вербаше, Червинки, Кули и Руским Керестуре.

Промо цена за партер карти виноши 999 динари и будзе тельо коштац по 20. септембер, а цена за окремни ВИП уходнїци виноши 2.499 динари и нє будзе ше меняц по дзень Фестивалу.

Як и прешлого, и того року главни орґанизаторе фестивалу – Владимир Чизмар, Владан Боянович, Катарина Чизмар и Наташа Медєши, а список конкретних локацийох на хторих мож купиц уходнїци и други подробнєйши информациї о фестивалу, обявйовани на Фейсбук и Инстаґрам боку „Водова фест”.