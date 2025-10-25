Мож подаровац предмети до найстаршей хижи у Руским Керестуре

НОВИ САД – У рамикох проєкта ушорйованя найстаршей хижи у Руским Керестуре, Завод за културу войводянских Руснацох (ЗКВР) поволує явносц, най помогню проєкт и подарую предмети хтори буду стац у тей хижи.

До найстаршей хижи у Руским Керестуре потребни предмети зоз конца 19. и початку 20. вику лєбо старши, хтори ше находзели у парастских обисцох.

Потребни файти предметох слїдующи: мебель (посцелї, колїски, столи, карсцелї, фоґаши); часци похижства (жвератка, фиронґи, роґози, керпари, танєри и други судзини, тацни, есцайґ, сач, икони на склу, лампи петролейки); женски роботни шмати (фарбарски), як и хлопски шмати з того периоду (тиж роботни); предмети з обласци польопривреди (рошти, сакайтови и польопривредне орудиє).

Контактовац мож на меил адресу zavod.rusini@gmail.com, лєбо на телефонски числа 061/1846646 и 021/6546534.