ДЮРДЬОВ – У Основней школи „Йован Йованович Змай” у Дюрдьове порушана гуманитарна акция зберованя жимских шматох и обуї.

Акция будзе тирвац по конєц новембра, а шицки хтори у можлївосци помогнуц ґардеробу можу однєсц до школи.

