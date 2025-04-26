Мож подписац за референдум о водоводней мрежи

РУСКИ КЕРЕСТУР – После отриманого Збору гражданох у Кули, єдна зоз принєшених одлукох же ше розпочнє зберанє подписох за референдум з котрим би ше вимагала реконструкция цалосней водоводней мрежи у шицких населєних местох општини Кула.

Подписи збера нєформална орґанизация Млади Руски Керестур, уж даскельо днї су у центру валалал од 16 до 20 годзин, а нєшка буду и на пияцу.

Як за Рутенпрес потолковали, потребне назберац 3.500 подписи на уровню кулскей општини, а интересованє вельо векше як цо вони обчековали. Шицки подробнєйши информациї мож достац праве при нїх на штанду.