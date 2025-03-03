Мож превжац карти за 35. „Ружову заградку” у Сербским народним театре

НОВИ САД – Сербски народни театер 16. марца штварти раз будзе домашнї численим композитором, текстописательом и виводзачом у рамикох 35. Фестивалу новей рускей шпиванки „Ружова заградка” у орґанизациї Радио телевизиї Войводини.

Уход на фестивал бесплатни и карти мож превжац на билетарници Сербского народного театру.

На фестивалу буду представени 16 нови композициї котри вибрани на конкурсу, а солистох буду провадзиц музичаре Велького народного и Велького тамбурового оркестра Радио телевизиї Войводини.

У ревиялней часци програми наступи Йовґен Надь котри того року означує 50 роки своєй шпивацкей кариєри.

Публика зоз своїма гласами будзе виберац найкрасшу шпиванку, а награду дзеля композитор, тестописатель и интерпретатор. Жири додзелї три награди за композицию, за текст, интерпретацию и аранжман.