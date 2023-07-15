Мож приявиц чкоду котру спричинєла буря и каменєц

ВЕРБАС/КОЦУР – Моцна буря, провадзена з моцним витром, запором и вельким каменцом залапела штварток вечар векшу часц вербаскей општини. Почина ше преценьовац вельку материялну чкоду на квартельних обєктох, автох, польопривредней жеми, у фабрикох и подприємствох, а окреме чежка ситуация у Вербаше, Коцуре, Бачким Добрим Полю, Савиним Селу, Косанчичу, док Змаєво и Равне Село нє залапела тота нєпогода.

Штаб за позарядово ситуациї општини Вербас принєсол перши одлуки о формованю тимох и уводзеню цалодньового дежурства, же би шицки жителє цо скорей могли приявиц направену чкоду.

На отриманей схадзки, формована Комисия котра будзе примац и розпатрац приявену чкоду спричинєну зоз бурю и каменцом. Отворена и окремна канцелария у прижемю будинку Општинскей управи за придаванє вимогох гражданох котри прецерпели чкоду, а по словох предсидателя општини Предраґа Роєвича, општину Вербас нащиви и державни секретар у Министарстве польопривреди же би вєдно з членами Штабу обишол терен и спатрел розмири спричинєней чкоди.

Поволани жителє же би приявели шицки очкодованя на урожайох, рухомим и нєрухомим маєтку. Тиж, можу ше явиц на число телефона 021/795 4087 и 064/805 3132.

По перших нєурядових преценох, нєпогода и каменєц велькосци ореха спричинєли огромну чкоду овоцом и шицким польопривредним културом. У населєних местох, на квартельних и помоцних обєктох, очкодовани закрица и порозбивани облаки, а зазначена чкода и на автох.

Шицки жителє ше можу явиц у своїх Месних заєднїцох и там приявиц чкоду, та так и жителє Коцура у просторийох Месней заєднїци Коцур.

По сообщеню Явного комуналного подприємства „Комуналєц”, же би помогли своїм согражданом, екипи буду одношиц рошлїнски одпад котри жителє позбераю у своїх дворох. Жителє шицких населєних местох цалей вербаскей општини можу спаковац одпад до гоч яких пластичних мехох и винєсц опрез своїх обисцох, лєбо однєсц на городске сметлїще и задармо го депоновац.

Образци за приявйованє чкоди на польопривредней жеми и на рухомим и нєрухомим маєтку жителє можу превжац на општинским сайту.