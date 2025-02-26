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Мож приявиц кандидатки за награду „Лїсточка успиху за жену”

автор Л. Вереш
автор Л. Вереш 14 Опатрене

ОПШТИНА ЖАБЕЛЬ – З нагоди Медзинародного дня женох, Туристична орґанизация општини Жабель розписала явну поволанку за номинованє кандидаткиньох хтори зазначели окремни успих у рижних обласцох.

Награда „Лїсточка успиху за жену” будзе додзелєна жени хтора зазначела импресивни досцигнуца у кариєри, образованю, лєбо у дружтвеним анґажованю.

Номинациї отворени за шицки жени, а право предкладаня кандидаткох маю институциї, орґанизациї и поєдинци. Конкурс тирва по 28. фебруар, а предклади зоз обгрунтованьом мож послац на мейл адресу visitzabalj@gmail.com, лєбо принєсц особнє до канцелариї Туристичней орґанизациї.

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