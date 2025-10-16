Мож ше приявиц на 41. Фестивал акустичней музики „Фамус”

СИВЕЦ – Орґанизаторе 41. Фестивалa акустичней музики „Фамус” поволую заинтересованих музичарох, кантавторох, же би ше по 15. новембер приявели участвовац на тим Фестивалу хтори ше отримує у Доме култури у Сивцу.

Шицки заинтересовани музичаре треба же би послали свою авторску композицию, кратку биоґрафию и контакт телефон. Авдио-видео знїмок треба же би бул зняти зоз камеру назадку телефона, а потребне го послац прейґ WeTransfer-у, на имейл адресу domkulture.sivac@gmail.com.

Фестивал, 41-раз будзе отримани на соботу, 29. новембра, а о участвованю на Фестивалу и о побиднїкох, хторих обчекую пенєжни награди, и того року будзе одлучовац фахови жири.