Мож ше приявиц на „Дньовкуˮ и на єй фото-конкурс

РУСКИ КЕРЕСТУР – Мултимедиялна манифестация за младих „Дньовкаˮ, будзе отримана 23. новембра у орґанизациї младих зоз здруженя „Пакт Рутенорумˮ, а нєдавно пактовци отворели и наградни фото-конкурс на тему „Звук”.

Конкурс за найлєпшу авторску фотоґрафию будзе тирвац по 16. новембер, a тема тогорочного конкурсу – „Звук”. За перши три места, хтори вибере жири, предвидзени пенєжни награди, а награди предвидзени и за найлєпшу фотоґрафию хтору вибере публика зоз тайним гласаньом пред саму програму.

Члени „Пакт Рутенорумˮ поволую шицких младих хтори ше аматерски або професийно занїмаю зоз фотоґрафию же би на задату тему свойо авторски роботи послали на нови имейл: pactruthenorum.foto@gmail.com.

Тиж, поволани и шицки креативни людзе зоз шицких местох, без огляду на їх роки старосци, хтори творя у рамикох вецей файтох уметносци, же би ше приявели и на „Дньовкуˮ, та зоз своїм наступом збогацели манифестацию.

Приявиц ше мож тиж по 16. новембер, прейґ гоч хторей дружтвеней мрежи „Пакт Рутенорумˮ, або директно членом того здруженя.