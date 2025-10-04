Moж ше приявиц на „Дньовкуˮ

РУСКИ КЕРЕСТУР – З нагоди тогорочней Мултимедиялней манифестациї младих „Дньовка”, тих дньох розписани конкурс за найлєпшу авторску фотоґрафию на тему „Гедонизем”, a мож ше приявиц и за участвованє на манифестациї.

Орґанизторе манифестациї, млади зоз Здруженя „Пакт Рутенорум”, поволую шицких, без огляду на роки старосци, котри ше аматерски лєбо професийно занїмаю з фотоґрафованьом, же би на ориґинални способ приказали цо за нїх представя гедонизем.

Єдна особа може послац найвецей три фотоґрафиї, з особнима податками на е-адресу pactruthenorum.foto@gmail.com.

Попри конкурсу, отворена и приява за учашнїкох хтори ше можу приявиц прейґ дружтвених мрежох Pact Ruthenorum, або прейґ їх мейла.