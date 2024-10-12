Мож ше приявиц на „Фамус”

СИВЕЦ – Орґанизаторе Фестивалa акустичней музики „Фамус” поволую заинтересованих музичарох, кантавторох, же би ше по 7. новембер приявели участвовац на тим Фестивалу хтори ше отримує у Доме култури у Сивцу.

Шицки заинтересовани музичаре треба же би послали свою авторску композицию, кратку биоґрафию и контакт телефон. Авдио-видео знїмок треба же би бул зняти зоз телефонску камеру, а потребне го послац прейґ WeTransfer, на имеил адресу domkulture.sivac@gmail.com.

Фестивал, 40-ти раз будзе отримани на соботу 30. новембра, а о участвованю на Фестивалу и о побиднїкох, хторих обчекую пенєжни награди, и того року будзе одлучовац фахови жири.