Moж ше приявиц на „Фамус”

СИВЕЦ – Орґанизаторе Фестивалу акустичней музики „Фамус” поволую заинтересованих музичарох, кантавторох, же би ше по 5. новембер приявели участвовац на тим Фестивалу хтори ше отримує у Доме култури у Сивцу.

Шицки заинтересовани музичаре треба же би послали свою авторску композицию, кратку биоґрафию и контакт телефон. Авдио-видео знїмок треба же би бул зняти зоз телефонску камеру, а потребне го послац прейґ WeTransfer, на имеил адресу domkulture.sivac@gmail.com. Резолуция знїмка треба же би була 1920*1080 або кус векша.

Фестивал, 39. по шоре, будзе отримани на соботу 25. новембра, а о участвованю на Фестивалу и о побиднїкох, хторих обчекую пенєжни награди, и того року будзе одлучовац жири.