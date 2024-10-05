Мож ше приявиц на паломнїцтво

ДЮРДЬОВ – Дюрдьовска грекокатолїцка церква орґанизує паломнїцтво до Австриї на Заупокойну Службу Божу, хтору будзе на соботу, 19. октобра, на 10 годзин служиц о. Борис Холошняй, у сослуженю о. Михаила Холошняя. Служба будзе за настрадалих людзох русинскей народносци зоз Ґалициї и Буковини у Першей шветовей войни (1914–1918) у лаґре Талергоф при Ґрацу.

По служби на теметове православне лемковске священство зоз Польскей одслужи Панахиду. У програми будзе и меморийни духовни концерт здружених православно-грекокатолїцких хорох з Польскей.

Заинтересовани ше можу явиц на число телефона: 069/2770201.