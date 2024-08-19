По штварток ше мож приявиц на змаганє у вареню рибового котлїка

РУСКИ КЕРЕСТУР – Змаганє у вареню рибового котлїка будзе отримане на соботу, 24. авґуста на рускокерестурским базену, котизация виноши 4.000 динари, а екипи мож приявиц по штварток, 22. авґуст.

Место отримованя змаганя на базену, а план таки же би ше змагателє позберали од 14:30 годзин, кед буду приявйовац свойо екипи, та ше им такой подзелї и рибу.

По прияви почнє змаганє хторе будзе тирвац по 18 годзин, кед змагателє придаю свойо мисочки з рибовим паприґашом на оценьованє, а од 19 годзин заплановане преглашованє побиднїкох и додзельованє наградох за перши три места.

Орґанизаторе з тей нагоди обезпечели по 3 кили очисценей риби и хлєба, а змагателє у обовязки обезпечиц себе прибор за єдзенє и бутан на хторим буду вариц.

Орґанизатор змаганя Здруженє спортских рибарох „Колякˮ, а заинтересовани ше можу приявиц по штварток на число телефона 060/703-7944.

Число екипох огранїчене.