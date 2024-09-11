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Мож ше приявиц учиц китайски язик

автор М. Афич, фото: Н. Будински
автор М. Афич, фото: Н. Будински 6 Опатрене

РУСКИ КЕРЕСТУР – У Основней и штреднєй школи зоз домом школярох „Петро Кузмяк” школяром обявена поволанка же можу факултативно учиц китайски язик, у новей школскей секциї котра будзе оформена од половки септембра.

До секциї ше можу приявиц школяре од шестей класи ОШ и старши, а секцию будзе водзиц професорка Мая Брeкайло.

Директорка Школи „Петро Кузмяк” Наталия Будински и професорка Мая Брекайло нєдавно нащивели Конфучийов институт на новосадским универзитету дзе бешедовали о будуцим сотруднїцтве.

Директорка институту др Chen Xiu, керестурскей школи подаровала кнїжки за ученє китайского язика же би керестурски школяре у другей половки септембра почали зоз факултативним ученьом китайского язика.

Сотруднїцтво Школи „Петро Кузмяк” зоз Конфучийовим институтом, почало концом прешлого школского року, кед його директорка зоз сотруднїками нащивелa школу.

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