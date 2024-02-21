Мож ше приявиц за квиз „Кельо ше познаме”

НОВИ САД – Тирва приявйованє змагательних екипох и планованє розпорядку змаганьох шеснастого циклуса квиза „Кельо ше познаме”. Штреднї школи можу приявиц свойо екипи по 12. марец 2024. року.

У рамикох проєкта Покраїнскей влади „Афирмация мултикултурализма и толеранциї у Войводини” почало пририхтованє реализациї шеснастого циклуса квиза зоз култури и историї националних заєднїцох Войводини „Кельо ше познаме”, хтори орґанизує Покраїнски секретарият за образованє, предписаня, управу и национални меншини – национални заєднїци.

Змаганя ше реализує у форми реґионалних квалификацийних змаганьох, полуфиналних змаганьох и финалного змаганя, на хторим буду участвовац екипи составени зоз школярох штреднїх школох зоз териториї Войводини.

Змаганя, як цо то було и у предходним циклусу квиза буду вецейязични, а учашнїки ше годни за квиз пририхтовац и змагац на язику на хторим ходза на наставу.

Потвердзенє за участвованє треба доручиц по електронскей пошти на адресу bojan.greguric@vojvodina.gov.rs як и по пошти на адресу: Покраїнски секретарият за образованє, предписаня, управу и национални меншини – национални заєднїци, Булевар Михайла Пупина 16, 21000 Нови Сад; з назначеньом: За квиз „Кельо ше познаме”.

Вецей информациї мож дознац на тим линку, а мож наволац и на телефон 021 487 4604.