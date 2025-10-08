Мож ше уключиц до секцийох у библиотеки

ЖАБЕЛЬ – У Жаблю и Чуроґу у просторийох Општинскей народней библиотеки (ОНБ) Велько Петрович уж други рок ше орґанизує робота вецей секцийох.

Шаховска секция за дзеци почала, 18. септембра, а заплановане же би ше сходзи отримовало два раз до тижня, кажди пондзелок и штварток од 19 по 20 годзин. Секцию водзи Тодор Басич шахиста зоз Жаблю.

Музичну секцию за дзеци водзиц Вера Салонски зоз Дюрдьова, шпивачка котра виводзи руски и сербски шпиванки, а проби буду, як гварене, ориєнтовани ґу пестованю традицийней и релиґийней сербскей музики. Перша проба отримана 24. септембра, а заплановане же би ше отримовали каждей стреди и пияток од 17 годзин у ґалериї ОНБ.

Подобову секция за дзеци водзи Растко Лечич зоз Чуроґу, акадмески маляр, секция наменєна дзецом младшого школского возросту. Сходи кажди други вовторок у просторийох ОНБ У Жаблю и у святочней сали у Чурогу каждей другей стреди на 17:30 годзин.

Подобова секция за старших, хтору будзе водзиц Тодор Басич, почала з роботу, внєдзелю, 5. октобра, алє понеже того дня нє було заинтересованих треба ше информовац на число телефона 0212931-004.

Крем спомнутих секцийох, у октобре почнє и Клуб читательох, котри буду водзиц заняти библиотекарки, секция наменєна младшим и старшим, а задумана є як черанє искуствох и роздумованьох о одредзених написох.

Заинтересовани ше нє муша наявйовац, потребне лєм же би пришли кед ше отримує секция.