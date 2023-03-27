Мож заказац термин за упис дзецка до Основней школи

ДЮРДЬОВ – Упис школярох до перших класох школского 2023/2024. року почнє 3. априла 2023. року.

Tермини за упис и тестиранє дзецка за упис до першей класи Основней школи „Йован Йованович Змай” у Дюрдьове почало ше заказовац од 21. Марца. Заказац мож на два способи – електронски на порталу еУправи, порушуюци услугу еЗаказованє термина за упис и тестиранє дзецка у ОШ, и прейґ телефона 021/2939033, од 8 по 14 годзин. З тей нагоди, нєобходне мац ЄМЧГ (єдинствене матичне число граждана) єдного родителя, лєбо старателя и ЄМЧГ дзецка хторе ше уписує до першей класи. Тиж так, було би добре кед же би родичи наведли и число телефона и електронску адресу (имейл).

За заказованє термину електронски муши ше буц реґистровани хаснователь, односно треба мац отворени налог на державним порталу за електронску идентификацию еID.gov.rs. Потим треба порушац услугу на Порталу еУправа (Услуге — Образовање — еЗаказивање термина у ОШ) и заказац термин у Основней школи „Йован Йованович Змай” Дюрдьов.

На тот завод, на упису нє треба приложиц вивод зоз матичней кнїжки народзених, потвердзенє о пребуваню и потвердзенє о поробеним препатрунку у дохтора (винїмок лєм кед ше препатрунок роби при приватному дохторови), прето же их школа набави по службеней длужносци.

Надпомнуце: термин мож одказац 24 годзини скорей. Кед же дахто нє одкаже термин и нє придзе у заказаним термину до школи, система нє допущи же би ше шлїдуюци 14 днї заказало нови термин за упис и тестиранє дзецка до основней школи електронски. Теди треба же би родичи директно заказали нови термин у школи.