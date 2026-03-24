Мож закупиц места на пияцох у вербаскей општини

ВЕРБАС/КОЦУР – Явне комуналне подприємство „Стандард” котре ше стара о шицки населєних местох општини Вербас, та и о шицких пияцох, розписало поволанку за закупйованє пиячних местох по знїжених ценох.
Як дознаваме, пиячни места ше закупює на єден рок. На Вельким соботовим пияцу у Вербаше места ше закупйовало прешлей соботи, нєшка, 24. марца годно то зробиц за пиячни места у Змаєве, потим на стреду, 25. марца за стредови пияц у Вербаше, пияток. 27. марца за пияц у Коцуре, и на соботу, 28. марца ище раз на соботовим вербаским пияцу.
Приватни поднїмателє треба же би принєсли потвердзенє о їх дїялносци зоз АПР, док польопривредни ґаздовства потвердзенє зоз е-Аґрару о активним статусу.
Порядни прешлорочни цени закупу буду важиц од 1. априла, та хто нє закупи место потамаль, годзен то зробиц и после, алє по кущик драгшей цени. Шицки инфомрациї мож достац и на телефонске число 021/706-575.