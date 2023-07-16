Мултимедиялни вечар першого дня „Коцурскей жатви”

КОЦУР – Друга провадзаца програма отримана першого дня традицийней културней манифестациї „Коцурска жатва” представяла мултимедиялни вечар на тему „260 роки од приселєня Руснацох до Коцура”.

Предсидателька КУД „Жатва” Мелания Мали и официйно отворела тогорочну, 43. културну манифестацию и привитала присутних у просторийох Подручней канцелариї Националного совиту Руснацох дзе отримана тота подїя. Потим присутних поздравела и Марина Тодич, котра и водзела вечаршу програму.

Числени нащивителє и почитователє уметносци и прешлосци могло чуц вельо интересантносци о историї приселєня Руснацох до Коцура од проф. др Дюри Гардия. По його словох, чежко приповедац Коцурцом о коцурскей историї понеже вони сами найлєпше знаю свою историю и традицию, алє як гварел, намагал ше направиц даяки поровнаня медзи Коцурцами и Керестурцами и повесц дацо о тей традициї за котру, як додал, гоч є нє нєпозната, думаня є же ю важне визначиц, окреме на такей рочнїци.

Окрем бешеди др Гардия, програму збогацели и Женска жридлова шпивацка ґрупа КУД „Жатва” зоз шпиванку „Од кеди є Коцур”, а публика мала нагоду видзиц и виривок зоз филма Милана Кличковича „Атлантида заш лєм постої”.

О интересантносцох вязаних за Етно клуб „Одняте од забуца” того вечара приповедала Аранка Медєшова, а о народним облєчиву и як ше дакеди дзивки и жени облєкали бешедовала Мария Дудаш Фейса.

Тиж, у програми участвовал и Любомир Сабо, котри виприповедал даскельо интересантни приповедки з валалу и як то Коцур дакеди випатрал. Пречитани и два приповедки зоз кнїжки Дюри Салонтая „З поштаровей торби”, а програма того вечара закончена зоз „Писню Коцуру”.

Тодичова на концу подзековала Етно клубу „Одняте од забуца”, як визначела, на моралней и орґанизацийней потримовки же би таки мултимедиялни вечар бул отримани, як и Заводу за културу войводянских Руснацох на финансийней потримовки.

По законченей програми орґанизаторе пририхтали ошвиженє, а присутни нащивителє у приємней атмосфери сумирали упечатки. Зоз интересантну бешеду вязану за историю Русанцох у валалє закончени перши дзень тогорочней „Коцурскей жатви”.