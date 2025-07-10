МУП: Скоро шицки огнї у Сербиї загашени

СЕРБИЯ – Огнї хтори тих дньох вибухли на вецей як 600 местох у Топлицким округу, скоро цалком загашени, пише у сообщеню Министерства нукашнїх дїлох.

Огень ше после сухей и цеплей хвилї барз швидко ширел, и охабел вецей як 300 фамелиї без обисцох, статку, урожаю на польох. Позарядова ситуация преглашена на територийох городох Бор, Прокуплє и Краґуєвац, як и у општинох Блаце и Куршумлия, и у часцох Мионици и Житорадї.

На вчерайшей схадзки Влада Републики Сербиї видвоєла три милиони еври за помоц найзагрошеншим, а формована и Комисия за санацию чкоди хтору виволал огень.

Попри тим, Червени криж Сербиї отворел наменски рахунок за помоц тим людзом. Хто жада уплациц добродзечни прилог то може зробиц на число рахунка: 205-32824-71 у НЛБ Комерциялней банки зоз поволанку на число 6056 3550000.

Помоц збераю и гражданє позберани коло зборох гражданох и студенти у блокади, а о тим цо загроженим людзом найпотребнєйше мож пречитац на дружтвених мрежох.