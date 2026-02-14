Мушело би буц лєпше

Уж у даскелїх числох пишеме о здравственей защити котра доступна насампредз нашим людзом по наших местох, алє, мож повесц, и вообще.

Мож замерковац у каждим напису же ше визначує же пациєнти на першим месце, то насампредз твердза руководителє здравствених установох, и же обставини, яки су тераз, нє можу буц лєпши. Нєдостаток лїкарох и вообще фахового медицинского кадру єден зоз найвекших проблемох, як причину тому шицки наводза вецейрочну забрану запошльованя, цо и период кед ше чежко могло специялизовац.

Ситуация тераз така – дохторох нєт досц у державних установох. Праве у тим чишлє пишеме о Домe здравя Шид, дознаваме же шицки услуги доступни у централним Доме здравя, медзитим, у половки валалских штредкох дохтор нє роби кажди дзень, алє три, два раз, та и лєм раз до тижня. Даґдзе роби цалу змену, а у дзепоєдних валалох лєм по три, або два годзини. Єден дохтор задлужени за даскельо валали, та у пракси анї роботни час нє тирва тельо кельо би требало, бо нє виводлїве же би до 11 г робел у єдним валалє, а од 11 г у другим. У Бикичу тераз нєт дохтора, бо тот дохтор у тей хвильки на специялизациї, а на замену нїхто нє пришол.

Дюрдьовчанє маю бриґу коло дзецинского дохтора, донєдавна робела дохторка общей пракси, тераз є на специялизациї, та єден час нє було хто препатрац дзеци. Проблем дочасово ришени зоз анґажованьом пензионованого дохтора, и так же дзеци препатраю дохторе общей пракси. У Коцуре тераз роби лєм єдна дохторка на общей пракси, нїяки други услуги у валалскей амбуланти нє мож достац, а за шицко друге треба пойсц до Вербасу.

Нє лєпше анї у Руским Керестуре, бо пред даскельома роками престало робиц оддзелєнє педиятриї, формално картони ту, алє дохтора нєт. Єден час ходзел два раз до тижня пензионовани дохтор, алє нє тирвало то длуго. Вше ридше ше орґанизує и совитовалїща за дзеци, праве лєм теди кед ше муши поробиц даяки систематски препатрунки. Зубар роби лєм три раз до тижня, а часто дзвери замкнути и тот дзень кед би мал робиц. На общей пракси формално заняти двойо дохторе, медзитим, скоро вше роби лєм єден дохтор, а други дохтор зоз керестурскей амбуланти меня дохторох по местох кулскей општини.

Нажаль, людзе ше звикли же до дохтора треба путовац до векших местох, прейсц трапезу заказованя, и вецеймешачного чеканя, рижни комисиї… Кед себе подумаю на систему котра так функционує, велї ше опредзеля за приватну праксу, а то кошта.

Добре нам, бо би могло буц горше, алє нє добре бо би могло, требало и мушело буц лєпше.