Мушиш буц вецей од хореоґрафа

Одмалючка люби фолклор и спорт, руску културу, та прето нє роздумує як препровадзи свой шлєбодни час. Гоч жиє у Новим Садзе, нїґда нє забува на своїх Коцурцох, а у Матки, котру чувствує як свойо обисце, дружи ше зоз каждим хто ма добру дзеку и добре розположенє.

Владимир Иван Вева зоз Нового Саду од 2024. року ознова уметнїцки руководитель Виводзацкей фолклорней ґрупи Руского културного центру у Новим Садзе. Гвари же то нє була його идея, алє ше даскельо млади позберали и опитали ше му чи би ше прилапел тей роботи. То були дзеци цо при ньому танцовали у дзецинских ґрупох у Коцуре и Новим Садзе. Владимир добродушни, а фолклор барз люби, та нє мал шерца повесц нє. Од теди по тераз, Виводзацка ґрупа ма дзешец пари, наступели на шицких фестивалох, путовали до Свиднїку до Словацкей, и ту нє думаю стануц.

Од КУД „Жатва” по РКЦ

Вева, як го велї познаю, почал танцовац 1989. року у КУД „Жатва” у Коцуре. Теди було вельо дзеци хтори ходзели на фолклор. З часом тота ґенерация, коло 2000. року, прешла до Виводзацкей ґрупи хтору водзел Микола Ґубаш. Єден час до Коцура приходзел и Йоаким Рац Мими. Час преходзел, а Вева ше 1996. року приселєл до Нового Саду, дзе ходзел до штреднєй Технїчней школи „Йован Вуканович”. Року 2001. почал танцовац у Руским културним центру, дзе як хореоґраф робел Миломир Шайтош, алє ходзел и на проби до КУД „Жатва”. И так було по 2005. рок кед як уметнїцки руководитель почал робиц з дзецинску ґрупу.

– Найвекши успих зме посцигли 2017. року кед дзецинска фолклорна ґрупа наступела на Покраїнскей смотри фолклору зоз хореоґрафию „Облїванє”. У медзичаше почали робиц ветеранє, теди зме ше почали пририхтовац за збуванє „Коло за Ґиниса”. Попри тим, два роки сом водзел дзецинску фолклорну ґрупу у Коцуре 2018/19, єден час сом и у Бикичу помагал Кристини Шолтис и Миланови Гнаткови, а вони ше того року пласовали на зонску смотру, и то за нєполни рок роботи – задовольно бешедує о своїх анґажманох.

Року 2024. ознова оформена Виводзацка фолклорна ґрупа РКЦ. Почали танцовац три-штири пари. През цали рок наступали на фестивалох, путовали аж и на фестивал до Свиднїку, а тераз ше можу похвалїц же маю дзешец пари.

– Тота екипа тераз барз подзековна за роботу, маю добру енерґию и сцу робиц, порядни су на пробох. Доходза нам и нови члени, даєдни з Коцура, а тераз пришли и два дзивчата з Руского Керестура. Кажде хто придзе, крашнє є дочекани. Остатня хореоґрафия з хтору зме наступали то танєц „По земплински”. Тераз проби маме два раз до тижня и шицки ше добре складаме – гвари Вева.

Як фолклораш, Вева позберал шицко цо могол од, по його думаню, трох найлєпших хореоґрафох нашого часу – Миколу Ґубаша, Йоакима Раца Мимия и Миломира Шайтоша. Ходзел и на рижни семинари, там ше робело, углавним, сербски танци, алє вон гвари же му база руски, и им вше дава предносц.

– Скорей сом ше притримовал свойого думаня же за кажди Рочни концерт муши буц пририхтана нова хореоґрафия, алє то нє вше могло витвориц. Мушел сом ше присподобиц ґу обставином, бо Рочни концерт вше концом новембра, а фолклорна секция почина робиц на початку октобра. Тераз плануєм витвориц свойо цилї, бо Виводзацка ґрупа ма вельки потенциял и, по моїм особним думаню, найлєпша су виводзацка ґрупа котру у тей хвильки Руснаци маю.

Того року, у рамикох Рочного концерту, будзе означена и 80-рочнїца роботи Руского културного центру, та за тоту нагоду будзе нова хореоґрафия, попри ище єдней з котру ше през рок будзе наступац.

Пририхтац хореоґрафиї вообще нє лєгки задаток. Владимир обдума слички и крочаї котри потим уклопює до цалосци, а у тим му зоз музику барз помага Мирослав Пап. Народне облєчиво вше проблем, як и вшадзи, алє ше Владимир намага же би и тот сеґмент фолклору бул на цо висшим уровню. Ту вше дакус помогнє и РКЦ, аж и поєдинци, як цо и Владимир, цо зоз власней кишенки одвоюю же би фолклораше мали адекватне облєчиво. Вельо часу одбера и робота з корепетитором, обдумованє пробох и орґанизация роботи самей секциї.

– Єден чловек гварел, а я ше з нїм зошицким складам, же до функциї уметнїцкого руководителя спада и буц педаґоґ, родитель, пайташ, психолоґ и аж вецка руководитель. Бо, кед ци родичи зверя свойо дзеци, кед ходзиш з нїма на госцованя, вец их мушиш чувац и мерковац на нїх як на власни дзеци – закончує Вева бешеду о фолклору.

Владимир Иван и длугорочни член Управного одбору, вше мал потримовку директора и управи Руского културного центру, и за роботу фолклору, и за орґанизованє спортских змаганьох у Спортских бавискох „Яша Баков”. У єдним мандату, 2016–2019, и сам бул предсидатель такволаней Матки. Окрем Виводзацкей, проби фолклору отримую и ветеранє, и дзецинска ґрупа котра ше розвива. Проблем зоз числом дзецох одвше постої, бо ше родичи нє вше опредзеля за РКЦ, гоч ту шицко задармо. Попри тим, роби и драмска секция и шпивацки ґрупи. Просториї ше, дзекуюци добрей дзеки членох и аматерох, патри обновиц. Уж нєт просториї у котрей дацо нє поробене, а Владимир вше дзечнє участвує у тих акцийох. Велї знаю же кельо часу и труду, а боме и пенєжи, дал Матки. И нїґда ше пре тото нє скаржи. Гвари же кед може, вше помага.

Огляднуце на анґажованє у СБ „Яша Баков”

Спортске здруженє СБ ,,Яша Баков”, у котрим Владимир Иван бул єдна з найзначнєйших особох, посцеране з реґистру Аґенциї за привредни реґистри 27. децембра 2024. року пре финансийни почежкосци котри их роками провадза. Медзитим, того року Бависка и далєй буду орґанизовани, даєдни з потримовку месних заєднїцох, з власних средствох, або донацийох. Нє одустава ше од глєданя модусу, по хторим би ше финансовало спомнути змаганя и отримало длугорочну традицию. Вельо раз ше случело же Владимир, як и други члени Бавискох, сами финансовали турнири, лєбо одходи на турнири. Алє, одкеди вон прави екипи РКЦ за змаганя, єст зазначене же остатнїраз кед екипа РКЦ нє участвовала на даєдним змаганю було 2017. року!

– Думам же, окрем финансийох, треба уключовац младих до роботи Бавискох. Нє правда же ше млади нє занїмаю зоз спортом. Кажде ше даґдзе може пренайсц – у шпиваню, танцованю, граню, ґлуми або спорту. Вше сом порихтани помогнуц, алє у каждим месце треба пренайсц особу котра тото исте пороби. Вец шицким будзе лєгчейше, а способ финансованя ше, озда, нєодлуга пренайдзе – гвари на концу Владимир Иван Вева.