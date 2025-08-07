Нєшка будзе вистава „Динарчок по динарчок – банка” у Музею Войводини

НОВИ САД – У Музею Войводини нєшка, 7. авґуста, будзе отримане авторске водзенє през виставу „Динарчок по динарчок – банка”, хтора приказує розвой банкарства у Войводини од штредку 18. вику до 1939. року.

През архивску градзу, ориґинални документи, фотоґрафиї, пенєж и предмети зоз банкарскей пракси, вистава приказує улогу финансийних институцийох у привредним, дружтвеним и културним розвою нєшкайшей Войводини.

Авторки вистави кустоскинї Снежана Добрич и Миряна Лакич, а програма почнє на 19 годзин.