Музична и фолклорна творчосц чуваре култури

РУСКИ КЕРЕСТУР – У керестурским Доме култури, внєдзелю, 24. мая отримана 64. Култура, Руски Керестур, Смотра музичней и фолклорней творчосци,

Општинска смотра музичней и фолклорней творчосци, як и 62. Зонска смотра музичней и фолклорней творчосци, хтори збераю на општинским уровню таланти и дружтва зоз шицких местох пре чуванє културного нашлїдства, а зонска смотра внєдзелю дала нагоду же би свою роботу музично-фолклорну роботу указали аматере зоз кулскей, оджацкей и зомборскей општини

Смотри музичней и фолклорней творчосци за 2026. рок ше отримую ширцом Войводини у орґанизациї Союзу уметнїцкей творчосци аматерох Войводини. Внєдзелю у керестурским Доме култури наступели аматере зоз Зомбора, Кули, Бачкого Ґрачцу хтори були єдини зоз оджацкей општини. Представени свадзебни обичаї сербского народу, грали чарногорски ґусларе, Личанє представели свох стари край, Українци мали успишни наступ зоз кулянску мишану ґрупу, а Руснаци ше представели зоз двома дружтвами – РКПД „др Гавриїл Костельник” и Дом култури Руски Керестур зоз своїма шпивацкима и орхестровима точками.

Селектор бул Любомир Вуїчин.