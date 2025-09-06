Музика прикрашує живот

Уна Молнар зоз Дюрдьова у своїм валалє символ соловейского гласу и красного виводзеня шпиванкох зоз вецей жанрох, окреме духовного и народного шпиву. Музика за ню часц живота котра го прикрашує и красна розвага. Без огляду же дипломовала на медицинскей физики на Природно-математичним факултету и же є на докторских студийох у тим сеґменту, музика ище вше присутна у єй живоце, а любела би кед би мала вецей часу пошвециц ше єй

Молнарова закончела Основну музичну школу ,,Исидор Баїч” у Новим Садзе, напрям соло шпиванє, у класи професорки Андєли Чивович Карамандич. До музичней школи ходзела под час студийох, од 2013. по 2015. рок. Пред тим, ище у основней школи при учительки, як и у дюрдьовским Културно-уметнїцким дружтве ,,Тарас Шевченко” почала солистично шпивац шпиванки.

Кед ше здогаднє свойого першого солистичного виступу и стретнуца з микрофоном, з ошмихом го преприповедує. Було то у дюрдьовским Дружтве. Станула пред микрофон и почала шпивац. Медзитим, пошвидко престала и пред шицкима ше опитала, чи треба же би було таке гласне. Кед єй гварели же гей, лєм предлужела шпивац. Дзечнє ше здогадує препровадзеного часу у Дружтве зоз парняками дзе танцовала и шпивала вецей як двацец роки. У висших класох ОШ шпивала у школским хору при наставнїци Татиани Барна, а по упису до штреднєй школи почина шпивац у Церковним хору ,,Розанов” котри основани при Грекокатолїцкей церкви Рождества Пресвятей Богородици у Дюрдьове. Теди першираз шпивала духовни шпиванки котри за ню ище и нєшка символ красоти. У хору шпивала и солистични часци шпиванки. Шицок тот час Уна Молнарова наступала и на наших фестивалох и манифестацийох як солиста, шпивала и у дуетох, и провадзаци глас.

Под час студийох зоз товаришками основала Шпивацку ґрупу ,,Василис” у котрей шпивали на сербским и руским язику, теди сами складали гармониї и аранжмани, обрабяли шпиванки. Як гвари Молнарова, даєдни народни шпиванки наисце маю свой шарм и з уживаньом их мож виводзиц, алє композициї у котрих шпиваю осем гласи, як цо було у хору „Розанов” то окремне чувство, алє и виволанє. У хору углавним шпивала алт, а у музичней школи є катеґоризована як лирски колоратурни сопран, так повесц, високи глас котри може шпивац прикраски и високи мелодиї.

Основну музичну школу уписала же би научела вецей о теориї музики и грац на клавиру, попри тим же знала читац ноти жадала робиц на технїки шпиваня. Павзу у тим школованю направела кед ше рихтала дипломовац на ПМФ, медзитим, теди пошвидко дознала и же особи старши од 21 рок ше нє можу уписац до штреднєй музичней школи, цо єй нє ишло на руку. Активна у музичним швеце престала буц пред даскельома роками кед ше пре студиї и роботу мушела преселїц до Нового Саду. Шпиванє єй барз хиби, а як гвари, у Дюрдьове єй було так барз крашнє шпивац же ше анї нє пробовала анґажовац у даєдним новосадским дружтве, або шпивацкей ґрупи.