На 35. Дньох Миколи М. Кочиша у Дюрдьове

ДЮРДЬОВ – На манифестациї 35. Днї Миколи М. Кочиша, пондзелок, 1. децембра, у Основней школи „Йован Йованович Змай” у Дюрдьове орґанизована школска програма у котрей участвовали школяре нїзших и висших класох зоз порядней настави на руским язику и школяре котри руски язик уча як виборни предмет.

Школяре пречитали биоґрафию Миколи М. Кочиша, нашого линґвисти, писателя и педаґоґа, котри народзени 1. децембра 1928. року у Дюрдьове. Потим у програми школяре читали писнї и приповедки М. М. Кочиша.

Присутних привитала наставнїца руского язика Мария Самарджич, а слово мала и секретака Дружтва за руски язик, литературу и културу Ирина Папуґа, котра з тей нагоди до школскей библиотеки подаровала кнїжки: Зборнїк роботох „Studia Ruthenica” число 30 и „Зоз прешлосци нашей церкви у Бачинцох”.

Орґанизатор програми Дружтвo за руски язик, литературу и културу у сотруднїцтве зоз Основну школу „Йован Йованович Змай”.