На 54. Медзинародним саймe туризма и нашо продукователє

НОВИ САД – На 54. Медзинародним саймe туризма у Новим Садзе, хтори тирва од 30. новембра по 2. децембер, покраїнски секретар за привреду и туризем Ненад Иванишевич отворел павильон ресорного секретарияту на хторим представени продукователє зоз териториї АП Войводини.

На павильону ше представела Школа „Петро Кузмяк” зоз Руского Керестура, Туристичне здруженє Руски Керестур.

Продукти и палєнку зоз бундави представел Силвестер Русковски зоз Коцура.

Предмети зоз бундичкох виложел Мирослав Сорочко, кушнїр з Беркасова, хтори од влонї ношитель ознаки квалитету „Найлєпше зоз Войводини” у катеґориї стари ремесла.

На павильону ше представяю туристични, вински и ґастрономски окремносци, иновативносц як и мултикултуралносц и мултиетнїчносц АП Войводини.

На заєднїцким штанду Туристичней орґанизациї Войводини представели ше 23 локални туристични орґанизациї.

Туристична орґанизация општини Вербас (ТООВ) представела туристични понукнуца вербаскей општини, а пияток, 1. децембра, промовована манифестация „Капушнїк фестˮ, хтору ше уж традицийно отримує у фебруарe у Коцуре.

Членїци зоз коцурских Активох женох пририхтали капушнїки, алє и други лакотки, цо ше попачело нащивительом Сайма.