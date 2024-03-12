КултураРутенпресТексти

На 8. марец у Новим Орахове

автор Ол. Папуґа, фото: Ґ. Варґа
автор Ол. Папуґа, фото: Ґ. Варґа 91 Опатрене

НОВЕ ОРАХОВО – У доме КУД „Петро Кузмяк” у Новим Орахове, всоботу 9. марца отримана програма знагоди Дня женох, хтору зоз школярами Николом Станисавлєвичом, Петриком Варґом, Миряну Бицок и Матилду Барна порихтала наставнїца Таня Дудаш, хтора у ораховскей и бачкотольскей школи отримує виборну наставу руского язика.

Школяре рецитовали, читали шпивали писнї пошвецени мацером, бабом, порихтали им и дарунки и на тот способ осмомарцовске стретнуце було окремне. На нїм були мацери, баби, членїци Дружтва хтори помагаю у активносцох.

Дружели ше после програми и тот дзень и школяром и женом, цо були присутни, бул иншаки як други.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ

Маю часу за шицко

Фундаментална кнїжка за нашу културу

Означени дзень народзеня Тараса Шевченка

Виядукт у Вербаше пошвидко будзе закончени

Розпатрена робота Совиту за медзинационални одношеня