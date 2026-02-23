На балу вше весело до рана

ШИД – У Руским доме, а у орґанизациї Културно-просвитного дружтва Дюра Киш всоботу, 21. фебруара отримани традицийни Руски бал.

На балу було вецей як 70 госцох нє лєм зоз Шиду алє и зоз околних валалох и дальших местох, хтори пришли шицки вєдно розвешелїц ше.

Орґанизатор порихтал смачну вечеру и добри напой тиж и богату томбол, а на бал пришли нє лєм Русанци, алє и почитователє Руснацох и їх обичайох и традициї.

Орґанизовани и такволани танєц шерца, а на концу побиднїки танцу були Ганча Колєсарова и Златко Манько. Балованє тирвало по позни ноцни годзини.