На Централней преслави и богати етно стол

КОЦУР – По законченю вистави „Шлїди за паметанє” у рамикох тогорочней Централней преслави Националного швета Руснацох у Коцуре, за нащивительох бул поставени богати етно стол у Церковней сали.

Числени жени зоз Активу женох КУД „Жатва”, на чолє зоз предсидательку Коцану Колєсар, за тото значне швето приготовели рижни смачни домашнї лакотки, а за присутних було порихтане и ошвиженє.

З тей нагоди на столє були виложени вельочислени єдла хтори дакеди пририхтовали нашо баби як цо белюши, рижни питки, геровци, рейтеши, ґоргелї, а було и сучасни єдла.

Празни танєри на концу були знак же и тота часц Централней преслави Националного швета Руснацох була успишна.