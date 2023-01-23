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На Централней преслави и богати етно стол

автор Ол. Русковски
автор Ол. Русковски 91 Опатрене

КОЦУР – По законченю вистави „Шлїди за паметанє” у рамикох тогорочней Централней преслави Националного швета Руснацох у Коцуре, за нащивительох бул поставени богати етно стол у Церковней сали.

Числени жени зоз Активу женох КУД „Жатва”, на чолє зоз предсидательку Коцану Колєсар, за тото значне швето приготовели рижни смачни домашнї лакотки, а за присутних було порихтане и ошвиженє.

З тей нагоди на столє були виложени вельочислени єдла хтори дакеди пририхтовали нашо баби як цо белюши, рижни питки, геровци, рейтеши, ґоргелї, а було и сучасни єдла.

Празни танєри на концу були знак же и тота часц Централней преслави Националного швета Руснацох була успишна.

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