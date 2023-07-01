На „Червеней ружиˮ наградзени Оґнєн Здравкович, Саня Дивлякович и Дориан Чизмар

РУСКИ КЕРЕСТУР – На першим фестивалским вечаре 62. „Червеней ружиˮ хтори отримани вчера у дворе школи „Петро Кузмякˮ, награду за найлєпшу композицию достал Оґнєн Здравкович за шпиванку „Бриґи вельки, бриґи малиˮ хтору виведла Саня Дивлякович, а хтора за исту шпиванку достала награду за найлєпшу интерпретацию, док награда за найлєпши текст додзелєна Дорианови Чизмарови за шпиванку „Златни ноциˮ.

У першей часци вечара публики були представени осем нови композициї у забавним духу у виводзеню младих шпивачох зоз Руского Керестура, Коцура и Нового Саду.

Попри наградзених Санї Дивлякович и Дориана Чизмара, наступели и Ивана Чордаш, Клара Катрина у дуету зоз Корнелиу Будински, потим Александар Планкош, Мирослав Малацко и Сашо Палєнкаш, як и Танита Годак.

Шпиванчох провадзел Фестивалски оркестер под руководством Мирослава Папа, у двох нумерох на клавиру их провадзел и Михайло Рацпети, а интерпретациї шпивачох оценьовал жири у составе – Геленка Гарвильчак, Михал Барна и Ясмина Дюранїн.

През музичну програму, публику водзели Адриана Надь Барна и Андрей Орос, а после змагательней часци „Червеней ружиˮ, отримани Музични вечар „Юлиян Рамач Чамо” на хторим наступели дзешец фамелийни дуети зоз шпиванками у народним духу.