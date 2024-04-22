На чесц ювиланта Янка Лендєра (фото)

РУСКИ КЕРЕСТУР – У рамикох 56. Драмского мемориялу Петрa Ризничa Дядї, всоботу, 20. априла бул други вечар пошвецени ювилантом, а на тот завод то бул ґлумец и режисер Янко Лендєр, котри у тим року означує 70 роки живота и 50 роки активносци у театре, и нашим руским и ширше.

Вечар ювиланта Янка Лендєра отримани под меном – Я Илия и опозиция, по наслове монодрами котру безчислено раз одбавел у власней постановки, а виривок подаровал публики и на початку того свойого вечара.

Модератор була Лендєрова дзивка Александра Лендєр Деянович котра вигуторела и його биоґрафию, а потим з нїм бешедовала у инпровизованей дньовей хижи у доме Лендєрових, попреплєтана зоз фотоґрафиями на видео биму.

Лендєр ше поздогадовал, перше о своїм ґлумецким анґажованю, починаюци у театру Дому култури у Вербаше, та през тиж драмски и гумористични радио витвореня у рускей редакциї, по свойо режисерски постановки.

На концу того вечара, спред орґанизатора Драмского мемориялу, Лендєрови ювилей повинчовал Владимир Надь Ачим котри визначел же Лендєр бул оцец фамелиї у котрей и супруга Нада и їх тройо дзеци Александра, Ана Мария и Андрей тиж дали свойо вельке доприношенє нашому рускому театру, а тиж обдумали и пририхтали и тот вечар.