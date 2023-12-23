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На дюрдьовским пияцу на нєдзелю будзе Новорочни вашар

автор Л. Вереш
автор Л. Вереш 31 Опатрене

ДЮРДЬОВ – У Дюрдьове на пияцу 24. децембра, од 15 годзин, будзе Новорочни вашар.

Нащивительом буду понукнути рижни змисти забавного характеру, як за дзеци, так и за одроснутих. Медзи численима крачунско-новорочнима прикрасками, на предайних штандох годно купиц варене вино, чай, колачи и продукти зоз меду.

Орґанизаторе поволую шицких заинтересованих же би ше цо скорей приявели. Приявиц ше мож при Душици Радишич на телефонске число 064/4588200, лєбо при Наташи Данґубич на телефонске число 064/2829974.

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