На „Дньох керестурскей паприґиˮ и того року вельо нащивительох (фото)

РУСКИ КЕРЕСТУР – Туристично-привредно-културна манифестация, 11. „Днї керестурскей паприґи”, отримана всоботу, 19. авґуста, у центру валала, на хторей шицки заплановани сеґменти успишно витворени, окрем виходу на оглядне польо, понеже пре нєпогоду штредком юлия нє було заинтересованих презентерох свойого поля зоз паприґу.

После дефилеа парадних запрагох Конїцкого клубу „Русин” и його госцох, Манифестацию шветочно отворели предсидатель Здруженя паприґарох „Капсикум анумˮ Владимир Варґа, предсидатель совиту Месней заєднїци Владимир Олеяр и предсидатель Општини Кула Дамян Милянич.

После привиту ушлїдзела културна програма хтору водзел Емилиян Няради, а потим орґанизаторе по традициї подзелєли награди за найкрасши штанд, найчежшу паприґу и найкрасшу дзецинску маску.

За найкрасши штанд вибрани штанд „Марин шпайзˮ, фамелиї Шикорових и штанд Михайла Арву, а награду за найчежшу паприґу достал Владимир Бики чия паприґа мала 350 ґрами. Шицки добитнїки достали рижни аґрарни продукти за прикармйованє рошлїнох.

За найкрасшу маску змагали ше дзеци од предшколских по школярох нїзших класох, хтори були поприберани до рижних маскох зоз мотивами паприґи.

Нащивителє Манифестациї могли купиц єдла варених у єденац котлох, потим роштиль, капущанїки, пражену рибу, печени прашата и баранчата, на штандох ше викладало нашеньски и осиґуруюци хижи, як и числени компаниї котри предаваю репроматериял за польопривреду, рижни домашнї продукти зоз паприґи, алє и з других файтох овоци и желєняви, як и ручни виробки, колачи, лакотки, лїковити рошлїни, мед и подобне.

У позних пополадньових годзинох нащивительох забавял „Пицикато бенд”, а на концу вечара наступела ґрупа „Занаˮ.