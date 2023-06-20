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На „Дньох валалу – дньох жита” у Крущичу и Керестурци

автор Oл. Папуґа, фото М. Булатович
автор Oл. Папуґа, фото М. Булатович 189 Опатрене

КРУЩИЧ – Традицийна манифестация „Днї валалу – днї жита” хтора оримана у Крущичу, од 16. по 18. юний принєсла рижнородну програму у хторей уживали нє лєм домашнї, алє и госци.

Перши дзень, пияток були театрални представи, а пияткови вечар заварла промоция кнїжки Ясенки Лалович „Бреги зоз пелину”. Соботови дзень означела подобова колония на хторей бул Керестурец Михайло Виславски и подобова уметнїца зоз Кули Лїляна Барна. Тоти двойо подобово уметнїки представели нашу националну заєднїцу у валалє хтори сушедни з Руским Керестуром и вше мал з нїм добри сушедски вязи.

Пополадню бул саям продуктох хтори вирабяю рижни здруженя гражданох, дефиле добродзечного огньогасного дружтва, едукациї за пчоларох, змаганє у текболу, змагало ше хто найшвидше поє шампиту. Внєдзелю ше змагали спортски рибаре у лапаню риби, а на фодбалским турнире були и керестурски млади фодбалере зоз тренером Зденком Шомодїйом дзе наймладши були други, а кус страши треци.

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