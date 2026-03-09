На дньовим шоре польопривреда Републики Сербиї

Прешли уж роки як сербска власц керує озбильно явно бешедовац о стану и проблемох домашнєй польопривреди и аґроиндустрийним комплексу вообще. Анї з часу на час виражованє отвореного нєзадовольства зоз тим станом гевтих цо жию од тей дїялносци, а у Сербиї их єст на стотки тисячи, по нєшка нє пременєло ситуацию.

Тих дньох стан зоз продукцию и одкупом млєка по ценох хтори увредзую здрави розум (єдно жуваче кошта тельо як три литри млєка), виволало рeволт продуковательох млєка хтори свойо нєзадовольство виражовали зоз висипованьом вельких количествох тей драгоциней поживи за дзеци, на улїци и зоз блокираньом транспорту по драгох. Ґу нєзадовольним продуковательом млєка на блокадох маґистралних драгох ширцом Сербиї придружели ше и продукователє овоци, заградкових рошлїнох, меса и основних польодїлских културох. Прешло уж вецей як два тижнї од перших блокадох, а власци нє пребераю нїч.

Министер польопривреди пробовал нєзадовольним озбильним продуковательом млєка у держави предац рижни „фазони”, та и идею же би ше охабели тей продукциї кед су нєзадовольни, та го млєкаре охабели самого и пошли орґанизовац ище радикалнєйши протести. Министер нашвидко орґанизовал схадзку зоз власци лоялнима и, нїби, задовольнима польопривреднима продукователями же би прешвечел явносц же проблеми нєт и же тоти цо блокирую драги робя политикантску роботу. Явносц и прави землєдїлци пречитали министрову манипулацию, предлужели ище масовнєйши блокади и послали министрови порученє же предлужую блокади и чекаю же би им министерство послало предкладанє мирох хтори цо скорей превежнє ше би ше ситуация у польопривреди пременєла, та кед то будзе цошка цо може голєм почац ришовац нашо аґрарни проблеми, претаргню блокади и пойду на догварку зоз Министерством польопривреди. Перша реакция министра була же вон нє будзе робиц под прициском.

Сербия ма 3,4 милиони гектари обрабяцей жеми на хторих зависно од рока продукує польопривредни продукти вредни коло 3 до 4 милиярди евра цо виноши коло 10% БДП док поживова индустрия твори ище коло 6 до 7% БДП Сербиї. Голандия, наприклад, на 3,5 раз меншей обрабяцей поверхносци жеми (1,07 милиони гектари) витворює коло 60 раз векшу польопривредну продукцию, 1.000 километри сивернєйше од нашей жеми дзе вельо менши температури, вельо менєй слунка и дзе жем вельо горша за польопривредну продукцию. Сербия наводнює коло 1% обрабяцей жеми, док жеми у околїску наводнюю 10 до 30 та и вецей раз вецей, хаснованє минералних гнойох место коло 200 кґ зведла на 40 до 50 кґ активней материї по гектаре, урожаї польопривредних културох у Сербиї далєко заоставaю за урожаями у розвитих жемох дзе аґроеколоґийни условия гет горши як у Сербиї, число статку зменшане на уровень менши як 1980. року, а статкарство дава менєй як 30% вредносци польопривредней продукциї, док то у розвитих жемох виноши найменєй 60% БДП польопривреди.

То лєм даскельо податки о тим дзе ше находзиме зоз нашу польопривреду, чом зме од вивожнїка постали увожнїк поживи и кельо заоставаме за розвитима жемами. Заоставанє и девастация польопривредней продукциї после приватизациї уплївовали на заоставанє польопривредних крайох у розвою, на розсельованє їх жительства и на демоґрафске пражнєнє вельких подручйох у держави.

Димензиї нашей польопривредней траґедиї видно и зоз податкох о даскелїх польопривредних продуктох хтори Руски Керестур пред 50 роками випоручовал тарґовищу у нашей жеми. Керестурци до рока випоручовали коло 6.000 кармени швинї, вецей як 1.000 кармени буяци, 1,1 милион литри млєка, а гу тому Комбинат випоручовал ище коло 2.000 кармени швинї, коло 800 кармени буяци и коло 450.000 литри млєка. Тераз продукция того у Керестуре зведзена на даскелїх малих продуковательох за власни потреби и може ше повесц же як робна продукция практично нє постої. Подобна ситуация и у других прейґ 200 войводянских и у найвецей валалох у Сербиї южнєйше од Сави и Дунаю.

Наша обрабяца жем, слунко и вода зоз рикох и беґельох оможлївюю нам же бизме зоз аґроиндустрийней продукциї витворйовали вецей як 50 милиярди евра до рока, ожили и обновели валали, зачували и врацели жительох до, у велькей мири, пустих польопривредних крайох и ровномирно розвивали нашу жем. За тото треба политична воля, ясни длугорочни державни план и укладаня значних средствох на хасен голєм даскельо милиони гражданох Сербиї. Прето, землєдїлци котри после рокох вимаганьох, зоз блокадами и на други способи, надумали примушиц державну власц же би робела тото цо на хасен цалей держави, по моїм прешвеченю, цалком у праву.

