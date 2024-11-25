На „Дньовкиˮ найвецей музични точки (фото)

РУСКИ КЕРЕСТУР – На 27. Мултимедиялней манифестациї за младих „Дньовкаˮ, хтора отримана всоботу у рамикох „Костельниковей єшенїˮ, у вкупно пейцох точкох, наступели аж три домашнї бенди, док два авторки пречитали свойо литетатурни твори.

Перши наступел бенд „Горуци кромпльочкиˮ у чиїм составе – Кристина Русковски, Патрик Варґа, Иван Планчак и Емилия Мудри, а хтори одграли три писнї, обробки страних рок ґрупох.

Клара Катрина потим пречитала два писнї младей авторки Адрияни Фейди, а вец наступел ище єден бенд, хтори за тоту нагоду нє здумал назву. Були то – Алексей Надь, Марина Роман, Борис Барна и Жарко Остоїч, одлични музичаре хтори ше тиж представели зоз обробками страних поп и рок гитох.

Преглашованє найлєпших фотоґрафийох ушлїдзело после музичних точкох, а того року чесц вибрац найлєпшу фотоґрафию мала лєм публика, без фахового жирия.

По думаню присутних, власнїца найлєпшей фотоґрафиї була Ясна Медєши, другу награду достала Милица Кнежевич, а трецу Мария Дорошки. Шесцеро авторе на тогорочни фото-конкурс, а на тему „Звукˮ, послали вкупно 26 фотоґрафиї, та перши три места достали пенєжни награди.

По преглашованю побиднїкох, предлужело ше зоз литературну точку у хторей Яна Варґова пречитала кратки есей, а на концу вечара, зоз познатима гитами домашнїх ґрупох „Crazy cousinsˮ и „Армитонˮ наступел ище єден домашнї бенд у чиїм составе були – Матей Шепински, Жарко Остоїч, Павле Рац, Михаїл Римар и Душан Шинка.

Цаловечаршу програму водзели Давид Чордаш и Стефан Варґа, а манифестация отримана у орґанизациї Здруженя гражданох „Пакт Рутенорумˮ.