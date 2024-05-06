На драги до щешлївей вичносци

НОВИ САД – Пасху Новосадянє шветочно преславели у конкатедралней Церкви св. апостолох Петра и Павла, з нашим епархом кир Георгийом Джуджаром, на богослуженьох на Вельки пияток, на Воскресней утринї и Служби Божей на Шветли пондзелок, и зоз парохом о. Юлияном Рацом.

Внєдзелю у полней церкви кошарки з пасхалним єдзеньом пошвецел парох о. Юлиян Рац, шпивал Хор „Гармония” з дириґентку Сузану Ґрос Маркович, а солистка була Бранка Оклєша. Дзияковал Йовґен Надь, а пондзелок и Михаило Колєсар.

На Шветли пондзелок пошвецене жито и було мированє, а у своєй казанї владика кир Георгий Джуджар повинчовал шицким Христово воскресенє, отворене нєбо до вичносци, и же бизме шицки дзелєли тоту радосц зоз другима.

Того дня и швето Дзуря, та парох о. Рац повинчовал епархови, владикови имени дзень и придал му образ Св. Миколая, же би нас святитель чувал на драги до щешлївого вичного живота.