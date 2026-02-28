На другей по шоре лїстини лєм Кулянци

КУЛА – Пияток такой после полноци, преглашена ище єдна, друга по шоре лїстини за наступни локални виберанки котри буду отримани 29. марца. Лїстину придала ґрупа гражданох под назву Млади за Кулу.

На лїстини єст 10 особи, шицки зоз Кули, нїхто з нїх нє з других местох општини. Медзи начишлєнима особами єст членох истих фамелийох, а по фаху су: келнер, автомеханїчар, двойо прехрамбени технїчаре, кломфер, поднїматель, двойо пензионере, и механїчар.

На своїх профилох на дружтвених мрежох ше представяю як опозицийна ґрупа, медзитим дзепоєдни з нїх були присутни на протестох процив блокадох котри орґанизовала владаюца странка прешлого року у Кули.

Як визначую у медийох, 500 подписи котри им були потребни за кандидатуру назберали за єден дзень. Медзитим нєпознате же кеди и дзе зберали и оверойовали подписи.