На други дзень Архиєрейна служба и мированє

ДЮРДЬОВ – Вирни парохиї Рождества Пресвятей Богородици, прешлого тижня, преславели найвекше християнске швето Пасху – Вельку ноц.

Внєдзелю, на перши дзень Велькей ноци, Пасхална литурґия була на 10 годзин. По служби, у церковней порти було традицийне пошвецанє пасхалних кошаркох и вельо присутних домашнїх и їх госцох хторих було и зоз других местох и зоз иножемства. Того дня на 18 годзин була Воскресна вечурня. Дзень пред тим, на Вельку соботу, на 9 годзин була Служба Божа Василия Велького з Вечурню, а на 21 годзин Воскресна утриня.

На перши дзень Велькей ноци було святочно, алє ище святочнєйше було на други дзень Велькей ноци, на Шветли пондзелок кед на 10 годзин преосвящени владика кир Георгий Джуджар служел Архиєрейску Службу Божу, а сослужовали о. Борис Холошняй зоз Бечу, о. Михаил Холошняй и о. Дамян Кича, ЧСВВ зоз Кули. После Служби було мированє. Под час служби покресцени Душан Йовичин, народзени 1960. року, зоз Дюрдьова, а першираз оглашени двойо млади котри жадаю ступиц до святого таїнства церковного супружества.

Исти дзень на 18 годзин була Воскресна вечурня и мированє, после чого бул Духовни концерт Церковного хору „Розанов” з нагоди 30 роки од снованя. На треци дзень Велькей ноци, на Шветли вовторок, 14. априла на 10 годзин Божествена литурґия, а на 18 годзин Воскресна вечурня.

Швету Пасха предходза подїї у вельким тижню, та стреду 8. априла на 9 годзин була споведз хорих, на 15 годзин була велька сповадз, а на 18 годзин остатня Служба Божа Преждеосвящених дарох. На Желєни штварток, на служена Служба Божа Тайней вечери и Утриня Страсцох, читанє дванац Евангелийох. На Вельки пияток, 10. априла на 9 годзин були Царски часи, на 15 годзин Вечурня Исусового хованя, а на 18 годзин Єрусалимска утриня.