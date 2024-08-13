На Дужиянци було КУД „Жатва”

НОВИ САД – Тогорочни госци на манифестациї „Дужиянца” и у Новим Садзе и у Суботици були члени КУД „Жатва” зоз Коцура, цо догварка двох националних совитох.

Национални совит бунєвацкей националней меншини штварток, 8. авґуста у Новим Садзе зоз манифестацию Дужиянца означел єден зоз своїх штирох националних шветох.

Зоз жатвову шветочносцу „Дужиянца” означує ше конєц жатви, а у релиґиозним смислу представя подзекованє Богу за достати урожай. Тогорочни госци и на манифестациї у Новим Садзе и у Суботици були члени КУД „Жатва” зоз Коцура, цо догварка двох националних совитох же би ше представела и руска национална меншина.

Спред Националного совиту Руснацох бул подпредсидатель Стеван Самочета, предсидателька Одбору за културу и предсидателька КУД „Жатва” Мелания Мали и спред КУД „Жатва” члени Мария Сакач, Николина Маґоч и Андей Сабо.

На початку манифестациї у Новим Садзе положене квеце на спомин-плочу на будинку дакедишнього готела Маєр дзе отримана Велька народна скупштина. През центер Нового Саду бандаш и бандашки пошли зоз госцами, дзе були и Коцурци у руским народним облєчиве, до Музею Войводини.

Предсидателька Националного совиту Бунєвцох др Сузана Остоїч Куюнджич бешедовала о значеню Дужиянци за Бунєвцох и о тим же вони тот обичай преславюю вецей як 100 роки. У Музею Войводини, висши кустос и етнолоґ др Татяна Бугарски бешедовала о жатвових обичайох Бунєвцох и Руснацох у Войводини.

На манифестациї була подсекретарка Покраїнского секретарияту за култуту, явне информованє и одношеня зоз вирскима заєднїцами Вера Коїч, подсекретар Покраїнского секретарияту за привреду и туризем Славолюб Арсениєвич.